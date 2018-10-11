У 90 - за кермом. У Японії - це не дивина. Навіть автомобільні новинки розробляють спеціально для водіїв поважного віку. Які технічні інновації впроваджують та з якими проблемами стикаються "ветерани" автомобільних доріг - дивіться далі.

80-річний Йорі Міхо випробовує нову розробку японських автовиробників. Машина автоматично зупиняється за кілька метрів від картонного муляжу, хоча педаль газу - затиснута. Це нерідко стає причиною аварій на дорогах за участі водіїв поважного віку.

"Ті, хто й далі сідає за кермо в нашому віці, неминуче потраплять у халепу. Думаю, краще вчасно полишити цю справу, щоб не накоїти лиха", - говорить Йорі Міхо, водій.

Та в країні довгожителів відмовлятися від чотириколісного "залізного коня" літні водії не поспішають. Нерідко за кермом можна побачити вісімдесяти-, а то й дев'яносто-річних японців. Утім в уряді непокояться - такі автомобілісти спричиняють багато ДТП. За офіційною статистикою - більше половини. І це не дивно. Адже водіїв старших за 65 - удвічі більше, ніж молодих.

"Мені трохи страшно сідати за кермо, коли я знаю, що будь-якої миті можу потрапити в жахливу аварію", - говорить Йошикадзу Като, 84-річний водій.

Тож японські виробники машин розробляють "розумні" автівки. Останнім часом - здебільшого підлаштовують їх під потреби пенсіонерів. Додають автоматичну систему гальмування, педалі, які реагують, коли їх затискають занадто надовго, рухливі сидіння, щоб легше було сідати в автомобіль і виходити з нього.

"Багато хто шукає компактніші автомобілі, у яких кращі безпекові функції", - говорить Кімінорі Мурано, менеджер з продажу автомобілів.

До того ж, за новими законами, автомобілісти, яким виповнюється 75 років, зобов'язані поновлювати свої водійські права і складати спеціальні тести. Торік, після запровадження такої процедури, виявилося, що 60 тисяч водіїв мають симптоми деменції - поширеного в похилому віці розумового розладу. Утім охочих залишатися за кермом - не меншає.

"Аби потрапити на курси для літніх водіїв, зараз треба чекати 2 місяці. Минулого літа ще можна було записатися без проблем. А тепер - вільних місць уже немає", - говорить Тошіякі Такахаші, інструктор автошколи.

Японія - країна, що "старіє" ледь не найшвидше у світі. Середня тривалість життя - майже 85 років. І протягом останнього часу цей показник і далі зростає.