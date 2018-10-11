Чай с молоком "убивает" почки [ Редактировать ]
Медики утверждают, что употребление чая с молоком может приводить к появлению камней в почках.
По словам европейских ученых, молоко вообще не стоит смешивать с другими напитками - это очень вредно для здоровья, пишет специализированное издание "Країна здоров'я".
Исследователи отметили, что при употреблении молока с другими жидкостями в пищевом тракте возникают проблемы. Один из пагубных последствий такого смешивания - образование песка и камней в почках. В связи с этим напитки следует употреблять отдельно. "Вердикт" касается как сгущенного, так и кипяченого молока.
Примечательно, что молоко можно добавлять в кофе.
Ранее были перечислены напитки, которые вредно пить натощак.
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