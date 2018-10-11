В опустошенной Ичне схватили банду мародеров (фото, видео) [ Редактировать ]
В Ичне Черниговской области, пострадавшей от взрывов на армейском арсенале, задержали трех человек, подозреваемых в мародерстве в заброшенных после эвакуации населения домах.
При себе подозреваемые имели щипцы для железа, а также различные металлические предметы быта. Также, у одного из мужчин нашли наркотики - амфетамин, сообщает Depo.Чернігів.
Все трое задержанных ранее имели проблемы с законом. Причину своего прибывания в Ичне объяснили желанием поискать в лесах у военного склада остатков снарядов, возможно для того, чтобы сдать их на металлолом.
Подозреваемых задержала милиция, но через некоторое время отпустила их, составив протокол и изъяв автомобиль, на котором передвигались мужчины.
Местные волонтеры сообщают, что в Ичне "работает" еще как минимум один мародер. Тайник вещей, похищенных этим человеком, нашли, однако самого мародера ищут. Подозревают, что это кто-то из местных жителей.
Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться своими силами, не дожидаясь спасателей.
Затем из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
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