У Кропивницькому дрони шукають забруднювачів повітря [ Редактировать ]
У Кропивницькому триває операція "спіймай паліїв листя". Поліція разом із дружинниками за допомогою дрону полюють на містян, які розводять незаконні багаття. Адже це забруднює повітря і небезпечно для здоров'я. Та чи розуміють самі люди, якої шкоди завдають - дивіться далі.
Смог та характерний їдкий дим. Тут, в одному з приватних секторів міста - люди масово палять листя. Спецінспектори - запускають дрон.
Перше багаття виявили на городі цієї літньої жінки. Та вона виправдовується, мовляв, іншого виходу - не бачить.
"Я саджаю на городі, скажіть будь ласка, що мені робить з оцим? Сміттєва машина забере стільки бур'яну?", - виправдовується жителька Кропивницького
Якщо люди й далі так боротимуться з листям та бур'яном, це загрожує серйозними наслідками, застерігають інспектори. Окрім того, що забруднюється повітря, дим може викликати хронічні захворювання дихальних шляхів.
"При спалюванні листя, бур'яну і побутового сміття виділяється токсичний газ. Дим не знає меж, він собі розходиться. В таких випадках складаємо протокол, навіть якщо на городах палять", - говорить Олександр Брюховецький, спецінспектор.
Та для більшості - це не аргумент. Тому до інспекторів та їхніх зауважень люди ставляться вороже.
"Люди реагують по-різному, але ж перед законом всі рівні. Є і фізична, і словесна, і собак буває спускають, є і моральний, і фізичний тиск, але ми не здаємось", - запевняє Богдан Голубничий, спецінспектор.
"Відро листя я спалила, ну то що? Мені нема куди його діти, вітер розмітає, розкидає і все!", - говорить жителька Кропивницького.
Не палити, а утилізовувати, як і будь-яке інше побутове сміття - закликають у міській спецінспекції.
"На полігон твердих побутових відходів, громадянам міста лише потрібно пакувати листя, садово-городні відходи, картопляне вудиння та інших городніх рослин в пакети, мішки і виносити в місця збору за безконтейнерною схемою", - наголошує Андрій Максюта, начальник спецінспекції Кропивницької міської ради.
За цей рейд інспектори склали з десяток адмінпротоколів. Далі їх розгляне комісія. За спалювання сухостою винуватців можуть зобов'язати сплатити штраф - від 340 до 1360 гривень.
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