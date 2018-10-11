Под Ичней участились взрывы [ Редактировать ]
На территории 6-го арсенала в Ичнянском районе Черниговской области в ночь на 11 октября увеличилась интенсивность взрывов.
"На технической территории 6-го арсенала в течение этой ночи наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на 2-х площадках, где происходило тление, в связи с перепадом температуры ночью", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что лишь после 5 утра интенсивность взрывов пошла на спад.
"На территории арсенала сегодня утром уже работает аэроразведка, которая обнаруживает очаги тления, а авиация Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины сбросами воды гасит их", - говорится в сообщении.
На технической территории работают девять пожарных танков и три инженерных машины.
При этом, вечером 10 октября в Минобороны сообщили, что полностью потушили пожар на арсенале.
В самой Ичне тем временем схватили банду мародеров.
Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.
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