После 5 утра интенсивность взрывов пошла на спад. Илл.: etcetera.media

На территории 6-го арсенала в Ичнянском районе Черниговской области в ночь на 11 октября увеличилась интенсивность взрывов.

"На технической территории 6-го арсенала в течение этой ночи наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на 2-х площадках, где происходило тление, в связи с перепадом температуры ночью", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что лишь после 5 утра интенсивность взрывов пошла на спад.

"На территории арсенала сегодня утром уже работает аэроразведка, которая обнаруживает очаги тления, а авиация Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины сбросами воды гасит их", - говорится в сообщении.

На технической территории работают девять пожарных танков и три инженерных машины.

При этом, вечером 10 октября в Минобороны сообщили, что полностью потушили пожар на арсенале.

В самой Ичне тем временем схватили банду мародеров.

Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.