Ураган "Майкл" дістався американського штату Флорида. Загинула одна людина. Швидкість вітру сягала 250 кілометрів за годину. Вітер потрощив дахи і вікна, повиривав дерева. У деяких районах зливи затопили будинки.

Для боротьби зі стихією влада Флориди відрядила 4500 військових і рятувальників.

Метеорологи присвоїли "Майклу" четверту категорію з п'яти можливих. Нині він рухається до сусіднього штату - Джорджії. Федеральне агентство з управління надзвичайних ситуації припускає, цей ураган може стати найсильнішим за всю історію метеоспостережень.

"У свої 64 - проходжу таке вперше. Я працював на електроенергетичну компанію й бачив багато руйнівних штормів. Але цей - найгірший з усіх. Подивіться, що накоїв ураган - він потрощив дерева, ніби зубочистки. Я радий, що вижив", - говорить Ендрю Ламоніка, житель штату Флорида.