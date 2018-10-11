Ураган "Майкл" накоїв лиха у Флориді (відео) [ Редактировать ]
Ураган "Майкл" дістався американського штату Флорида. Загинула одна людина. Швидкість вітру сягала 250 кілометрів за годину. Вітер потрощив дахи і вікна, повиривав дерева. У деяких районах зливи затопили будинки.
Для боротьби зі стихією влада Флориди відрядила 4500 військових і рятувальників.
Метеорологи присвоїли "Майклу" четверту категорію з п'яти можливих. Нині він рухається до сусіднього штату - Джорджії. Федеральне агентство з управління надзвичайних ситуації припускає, цей ураган може стати найсильнішим за всю історію метеоспостережень.
"У свої 64 - проходжу таке вперше. Я працював на електроенергетичну компанію й бачив багато руйнівних штормів. Але цей - найгірший з усіх. Подивіться, що накоїв ураган - він потрощив дерева, ніби зубочистки. Я радий, що вижив", - говорить Ендрю Ламоніка, житель штату Флорида.
по теме
Ураган "Майкл": у Флориді оголосили надзвичайний стан
Влада привела американську нацгвардію в бойову готовність
Ураган "Майкл" разрушает Флориду: жуткие фото и видео
В Соединенных Штатах Америки ураган "Майкл" достиг штата Флорида
На Японию обрушился тайфун "Трами" (видео)
Порывы ветра достигают 200 километров в час - стихия срывает крыши домов, переворачивает автомобили и сносит деревья
Ураган "Майкл" наближається до США
Ураган "Майкл" уже дістався західної частини Куби. Вітер ламав дерева і просто валив людей з ніг. Його швидкість сягнула ста п'ятдесяти кілометрів за годину
Чрезвычайно опасен: ураган "Майкл" достиг четвертой категории
Ураган сейчас считается наиболее мощной стихией, которая грозит Флориде за историю ведения официальных наблюдений