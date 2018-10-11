У Чилі марокканський канатоходець прогулявся металевим дротом на висоті 75 метрів.

Мустафа Небезпека (такий псевдонім має акробат) без страхування пройшов півсотні метрів між двома хмарочосами в столиці країни - Сантьяго. Знизу за ним спостерігали десятки людей.

Мустафа уже має гінесівський рекорд - 8 років тому в Іспанії він ходив по канату на висоті 180 метрів. Мета цього перфоменсу - привернути увагу до чилійських циркових талантів.