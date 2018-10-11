В Британии умерла легенда моды [ Редактировать ]
В Лондоне скончалась Анна Харви, которая была личным стилистом принцессы Дианы и редакционным директором Vogue. Анне было 74 года.
Харви присоединилась к команде Vogue в качестве редактора отдела моды в 1977 году. Также она сотрудничала с журналом Tatler, а в 1996 году вернулась в Vogue в качестве заместителя главного редактора.
Она участвовала в запуске журнала в европейских и азиатских странах, в том числе в России, Украине, Индии и Китае рассказывает Vogue в некрологе.
С принцессой Дианой Харви познакомилась в 1980 году и помогала ей создавать имидж после объявления о помолвке с принцем Чарльзом. Рассказывают, что у Харви ее ждали сотни единиц одежды и аксессуаров, а примерка затянулась на несколько часов.
Причины смерти Харви не уточняются.
Несколькими днями ранее умерла оперная певица Монсеррат Кабалье.
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