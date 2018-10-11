Вечером 10 октября, в Херсонской области неизвестные обстреляли автомобиль с людьми, в результате чего двое мужчин были ранены.

"Около 21.10 на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные лица, находившиеся в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль. В результате двое мужчин с ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в Херсоне", - сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области.

Злоумышленники на автомобиле исчезли в неизвестном направлении. На территории области введен оперативный план-перехват "Сирена".

Открыто уголовное производство по статье "Покушения на умышленное убийство двух или больше человек".

Ранее в Киеве военный расстрелял людей в кафе.