На Херсонской трассе расстреляли авто с людьми [ Редактировать ]
Вечером 10 октября, в Херсонской области неизвестные обстреляли автомобиль с людьми, в результате чего двое мужчин были ранены.
"Около 21.10 на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные лица, находившиеся в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль. В результате двое мужчин с ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в Херсоне", - сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области.
Злоумышленники на автомобиле исчезли в неизвестном направлении. На территории области введен оперативный план-перехват "Сирена".
Открыто уголовное производство по статье "Покушения на умышленное убийство двух или больше человек".
Ранее в Киеве военный расстрелял людей в кафе.
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