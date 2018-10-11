10 октября к спящей жительнице Запорожья в дом проник грабитель. Когда хозяйка проснулась, то была избита преступником.

"Женщина проснулась и увидела, как неизвестный что-то ищет в шкафу. Когда злоумышленник заметил, что хозяйка проснулась, накинулся на нее с кулаками, избил, а затем схватил ноутбук, телефон и скрылся", - рассказывает местное издание gazeta.zp.ua.

Убегая вор потерял обувь и кепку. Во время патрулирования на улице Брюллова инспекторы заметили мужчину без обуви, поэтому сразу остановили его.

Мужчина сознался в содеянном и показал, где именно спрятал вещи потерпевшей.

До этого в Запорожской области похитили и избили чиновника.