В Запорожье вор избил женщину в ее постели (фото) [ Редактировать ]
10 октября к спящей жительнице Запорожья в дом проник грабитель. Когда хозяйка проснулась, то была избита преступником.
"Женщина проснулась и увидела, как неизвестный что-то ищет в шкафу. Когда злоумышленник заметил, что хозяйка проснулась, накинулся на нее с кулаками, избил, а затем схватил ноутбук, телефон и скрылся", - рассказывает местное издание gazeta.zp.ua.
Убегая вор потерял обувь и кепку. Во время патрулирования на улице Брюллова инспекторы заметили мужчину без обуви, поэтому сразу остановили его.
Мужчина сознался в содеянном и показал, где именно спрятал вещи потерпевшей.
До этого в Запорожской области похитили и избили чиновника.
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