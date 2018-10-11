Селену Гомес насильно положили в психбольницу [ Редактировать ]
Американская актриса и певица Селена Гомес попала в психиатрическую больницу с нервным срывом.
26-летняя звезда была была госпитализирована второй раз за осень. В больницу ее привез один из родственников, передает TMZ.
Дело в том, что Гомес нередко жалуется на ухудшение самочувствия из-за недостаточного количества лейкоцитов в крови, что на этот раз привело к эмоциональному кризису.
Певица хотела самовольно покинуть медицинское учреждение, но ей не разрешили. Она также попыталась вырвать капельницу из руки.
Незадолго до этого Селена Гомес побрила голову и увеличила грудь.
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