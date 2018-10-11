Американская актриса и певица Селена Гомес попала в психиатрическую больницу с нервным срывом.

26-летняя звезда была была госпитализирована второй раз за осень. В больницу ее привез один из родственников, передает TMZ.

Дело в том, что Гомес нередко жалуется на ухудшение самочувствия из-за недостаточного количества лейкоцитов в крови, что на этот раз привело к эмоциональному кризису.

Певица хотела самовольно покинуть медицинское учреждение, но ей не разрешили. Она также попыталась вырвать капельницу из руки.

Незадолго до этого Селена Гомес побрила голову и увеличила грудь.