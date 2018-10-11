Жюри конкурса Photobox Instagram Photography Awards выбрало 10 лучших снимков 2018 года, которые были опубликованы в социальной сети. Фотографии победителей выделили из 184, 5 тысяч претендентов, сообщается на официальном сайте премии.

Лучшие снимки выбирали по категориям: "Животные", "Путешествия", "Мода", "Любовь", "Пейзаж", "Фестивали", "Без фильтров", "Арт", "Спорт" и "Семья". Победители получили денежные призы в размере 500 фунтов стерлингов. Также из 10-ти участников выделил лучшее фото года. Его автор получил главный приз в размере 5 тысяч фунтов стерлингов.

В конкурсе мог принять участие любой человек, опубликовавший фото в nstagram в течение года. Чтобы представители жюри увидели публикацию, автору нужно было выложить фото с хэштегом #thepipas2018.

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