Начало отопительного сезона на грани срыва - и это проблема всей страны.

Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время рабочей поездки в Каменское Днепропетровской области.

"Сегодня самая главная проблема любого города - это начало отопительного сезона. Потому что с такими тарифами и более чем 40 млрд долгами, практически все города и местные бюджеты стали заложниками правительства и "Нафтогаза", которые подняли тарифы на космическую высоту. Платить по ним люди не могут, а субсидии в достаточном количестве не выделили. В этом бардаке, который сотворила нынешняя власть с тарифами, люди стали просто заложниками того, что отопительный сезон может начаться не вовремя и люди не получат тепла. Это проблема всей страны", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров также добавил, что в проекте госбюджета на 2019 год не заложили достаточное количество субсидий. "Это сразу всех людей сделает должниками. А должники соответственно не могут оформить субсидии. Получается замкнутый круг. А разорвать его можно только снизив коммунальные тарифы в два раза. Такого еще никогда не было, чтобы 80% домохозяйств были получателями субсидий. Нынешнее правительство и "Нефтегаз" сделали должниками всю страну", - подчеркнул Юрий Бойко.