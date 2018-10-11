В Одессе чиновник областного военного комиссариата занимался систематическим вымогательством взяток за освобождение от срочной воинской службы.

Так, сотрудник отдела комплектования и призыва наладил механизм получения денег от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба СБУ.

Задержали коррупционера прямо в рабочем кабинете во время получения очередной взятки в размере 3 тысячи долларов.

Фото: СБУ

Чиновнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Фото: СБУ

Осенний призыв стартовал в Украине 1 октября и продлится рекордный срок.