В Одессе "отмазывали" от армии за $3 тыс [ Редактировать ]
В Одессе чиновник областного военного комиссариата занимался систематическим вымогательством взяток за освобождение от срочной воинской службы.
Так, сотрудник отдела комплектования и призыва наладил механизм получения денег от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба СБУ.
Задержали коррупционера прямо в рабочем кабинете во время получения очередной взятки в размере 3 тысячи долларов.
Фото: СБУ
Чиновнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Фото: СБУ
Осенний призыв стартовал в Украине 1 октября и продлится рекордный срок.
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