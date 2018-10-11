Водители автомобилей на еврономерах заблокировали часть улиц в Киеве, и трассу на подъезде к столице.

Участники акции протестуют против повышения цен на топливо, информирует УНИАН.

Движение заблокировано на проспекте Победы и на улице Богатырской, где для движения оставили только одну полосу из трех.

Главные силы активистов и автомобилистов сосредоточились в правительственном квартале. С обеих сторон улицы Грушевского припаркованы несколько десятков машин с наклейками "Бойкот ценам на топливо!", "Нет бешеным ценам на топливо!". Владельцы авто громко сигналят. Движение для другого транспорта не перекрыто, сообщает "Укринформ".

Участники акции требуют снизить стоимость горючего до уровня весны 2018 года за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки акциза к украинской валюте.

Тем временем, эксперты прогнозируют, что бензин в Украине снова подорожает к концу осени.