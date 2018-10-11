На Чернігівщині місцеві жителі потроху повертаються додому та беруться власноруч відновлювати понівечені оселі. З людьми спілкувався наш кореспондент Данило Снісар. Він готовий нам розказати подробиці. Вітаю, Данило, наскільки масштабні руйнування від вибухів, чи отримують місцеві мешканці якусь допомогу?

Вітаю Олександре. Почну з того, що навколо військової бази дійсно тривають розмінувальні роботи. Сапери вивозять уламки боєприпасів, які розлетілися в результаті вибухів на кілометри. Хоча й пожежа там ліквідована на артскладі, ми чуємо поодинокі вибухи. За годину ми зафіксували таких чотири. Люди почали повертатися до військового містечка, яке розташоване в притул до військової частини. Там власне живуть люди, які обслуговують і працюють на цій військовій частині. Перше, що вони бачать - це своє понівечене житло, розбиті вікна, вибиті двері. Люди просто зі сльозами на очах, і не знають власне, що робити далі. Тому що вночі вже доволі прохолодно, і як провести наступні дні до того як відремонтують своє житло вони не знають.



"Зайшла в квартиру - бачите самі бачите, що робиться: вікна повибивані, штори обірвані разом із палками. У спальні, у залі. на кухні - вікна повибивані. Горшки з цвітами попадали. Я попіднімала. Зараз буду робить уборку", - показує Ніна, жителька військового містечка 6 арсеналу.

Люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповідають, що до своїх осель доїжджали самотужки. Місцеві чиновники не надали людям жодного транспорту аби дістатися із місць тимчасового перебування до своїх осель. Тож зараз розповідають, що не мають жодної гуманітарної допомоги, магазини не працюють, ні хлібини, тільки вода є в оселях. Ні газу, ні електрики немає, кажуть.

"Нема ні газу, ні світла нема. Люди голодні. Нема ні нагріти, нічого". - А ніхто нічого не підвозить? Хліб? Та ні. Учора, кажуть, відкривався магазин, а сьогодні ось не знаю. Нема гуманітарки - щоб там ходили, перевіряли. Нема ніде нікого", - скаржиться Тетяна, жителька військового містечка 6 арсеналу.

Під'їзди у 16-кілометрову зону ураження залишаються заблокованими. Пропускають тільки жителів, які можуть підтвердити, що дійсно проживають у населених пунктах поблизу військової частини.

Вчора в Нацполіції повідомили, що створили десять оперативних груп, які будуть за викликом місцевих жителів виїжджати до їхніх осель і фіксувати пошкодження майна. До того ж вони будут слідкувати за випадками мародерства. Сьогоднішній ранок і вчорашній вечір - таких випадків зафіксовано девять, так повідомляли ЗМІ, хоча жоден з них так і не підтвердився.

На разі це вся інформація . Ми продовжуємо слідкувати за подіями на місці. Деталі розповімо вже у сюжеті о 17:40 у випуску Новин.