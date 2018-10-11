У Вашингтоні затримали організатора теракту [ Редактировать ]
Правоохоронці США заарештували чоловіка, який планував теракт у Вашингтоні.
Пол Розельфельд планував підірватися в центрі американської столиці у день проміжних виборів до Конгресу. За даними слідчих, підозрюваний - прихильник методу голосування, за яким політики обираються жеребкуванням. Теракт хотів скоїти, щоб привернути увагу до цієї ідеї.
Під час обшуку помешкання заарештованого, поліцейські виявили 90-кілограмову бомбу. Розельфельда звинувачують у незаконному виготовленні та перевезенні вибухівки.
За кожним пунктом йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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