Правоохоронці США заарештували чоловіка, який планував теракт у Вашингтоні.

Пол Розельфельд планував підірватися в центрі американської столиці у день проміжних виборів до Конгресу. За даними слідчих, підозрюваний - прихильник методу голосування, за яким політики обираються жеребкуванням. Теракт хотів скоїти, щоб привернути увагу до цієї ідеї.

Під час обшуку помешкання заарештованого, поліцейські виявили 90-кілограмову бомбу. Розельфельда звинувачують у незаконному виготовленні та перевезенні вибухівки.

За кожним пунктом йому загрожує до 10 років позбавлення волі.