США виділять $1 мільярд на енергетичну безпеку Європи [ Редактировать ]
У Сенаті США хочуть додатково виділити 1 мільярд доларів, щоб зменшити вплив Росії на ЄС. За документом, гроші інвестуватимуть у приватні та державні енергетичні проекти в Європі.
Автори законопроекту зазначають: Москва використовує панівне становище на енергетичному ринку, щоб підірвати західні інституції. Усе для того, аби ті не змогли протистояти режиму Путіна. Тож вклади, на їхню думку, допоможуть гарантувати енергетичну безпеку в Європі.
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