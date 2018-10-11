Проти гендерної нерівності. В ізраїльському Тель-Авіві кількадесят людей, в основному жінки, виступили проти зустрічей Ангели Меркель - тільки з чоловіками.

Минулого тижня німецька канцлерка була в Ізраїлі з візитом. І бачилася з представниками сфери високих технологій - винятково з чоловіками. Протестувальниці позували перед камерами з картонною фігурою Меркель. Після інциденту ізраїльське міністерство закордонних справ пообіцяло, що відтепер вони звертатимуть увагу на кількість жінок на таких зустрічах.