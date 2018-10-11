В Ізраїлі візит Меркель викликав хвилю протестів [ Редактировать ]
Проти гендерної нерівності. В ізраїльському Тель-Авіві кількадесят людей, в основному жінки, виступили проти зустрічей Ангели Меркель - тільки з чоловіками.
Минулого тижня німецька канцлерка була в Ізраїлі з візитом. І бачилася з представниками сфери високих технологій - винятково з чоловіками. Протестувальниці позували перед камерами з картонною фігурою Меркель. Після інциденту ізраїльське міністерство закордонних справ пообіцяло, що відтепер вони звертатимуть увагу на кількість жінок на таких зустрічах.
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