У Токіо відкрили найбільший у світі рибний ринок [ Редактировать ]
У Токіо після переїзду відкрився найбільший у світі оптовий рибний ринок.
Через Олімпійські ігри, які у 2020 році відбудуться в японській столиці, з центру його перемістили на околицю. На попередньому місці - в районі Той-Осу - місцева влада вирішила обладнати паркувальний майданчик. Робота ринку почалася з продажу тунця.
На нове місце скаржаться постачальники. Кажуть, дороги до базару завузькі для вантажівок. А продавці побоюються, що втратять клієнтів.
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