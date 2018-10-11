У Токіо після переїзду відкрився найбільший у світі оптовий рибний ринок.

Через Олімпійські ігри, які у 2020 році відбудуться в японській столиці, з центру його перемістили на околицю. На попередньому місці - в районі Той-Осу - місцева влада вирішила обладнати паркувальний майданчик. Робота ринку почалася з продажу тунця.

На нове місце скаржаться постачальники. Кажуть, дороги до базару завузькі для вантажівок. А продавці побоюються, що втратять клієнтів.