На космическом корабле "Союз" произошла авария [ Редактировать ]
11 октября при запуске корабля "Союз МС-10" к Международной космической станции (МКС) произошло аварийное отключение двигателей второй ступени.
"Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане", - передает комментарий источника в Байконуре "Интерфакс".
Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.
"Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют", - сказал источник.
Спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации.
Международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась с космодрома Байконур на МКС утром 11 октября. В составе экипажа космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, третье место на корабле занял контейнер с грузом.
Запуск был посвящен столетию со дня образования Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия", который изготовил корабль.
Ранее стало известно, что космическая станция "Космос-482", запущенная в космос еще в прошлом веке, в скором времени рухнет на Землю.
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