Отравление детей под Хмельницким: число пострадавших резко возросло [ Редактировать ]
Число пострадавших в результате отравления в детском саду "Радуга" в Нетешине Хмельницкой области возросло до 56 человек.
Среди пострадавших - 44 ребенка, сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Татьяна Федак, передает "Укринформ".
Большинство отравившихся имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания.
"У всех больных подозревают сальмонеллез. У 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден. Исследование продолжается. Инфекционная вспышка еще не закрыта", - пояснила Федак.
Она добавила, что сальмонеллу обнаружили в столовой детского сада - на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для резки мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.
Первые пострадавшие с симптомами отравления поступили в больницы Нетешина еще вечером 3 октября. 10 октября сообщалось о трех десятках пострадавших. Соответственно, их число возросло почти вдвое.
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