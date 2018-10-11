Число пострадавших в результате отравления в детском саду "Радуга" в Нетешине Хмельницкой области возросло до 56 человек.

Среди пострадавших - 44 ребенка, сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Татьяна Федак, передает "Укринформ".

Большинство отравившихся имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания.

"У всех больных подозревают сальмонеллез. У 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден. Исследование продолжается. Инфекционная вспышка еще не закрыта", - пояснила Федак.

Она добавила, что сальмонеллу обнаружили в столовой детского сада - на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для резки мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.

Первые пострадавшие с симптомами отравления поступили в больницы Нетешина еще вечером 3 октября. 10 октября сообщалось о трех десятках пострадавших. Соответственно, их число возросло почти вдвое.