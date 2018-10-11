В Сквирском районе Киевской области двое учеников местного ПТУ до смерти избили пенсионера.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

68-летний мужчина скончался от побоев в реанимации, сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

Трагедия произошла в селе Руда. На улицу выбежала собака и начала лаять на двух парней 16 и 17 лет, которые проходили мимо двора. Они были навеселе. Хозяин двора вышел на крики.

"Началась перепалка, в результате которой пожилой мужчина оказался на земле. Подогретые спиртным несовершеннолетние начали наносить удары ногами по голове", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

До этого в Черкассой области третьеклассника забили до комы прямо в школе.