Пьяные подростки забили насмерть пенсионера под Киевом [ Редактировать ]
В Сквирском районе Киевской области двое учеников местного ПТУ до смерти избили пенсионера.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.
68-летний мужчина скончался от побоев в реанимации, сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.
Трагедия произошла в селе Руда. На улицу выбежала собака и начала лаять на двух парней 16 и 17 лет, которые проходили мимо двора. Они были навеселе. Хозяин двора вышел на крики.
"Началась перепалка, в результате которой пожилой мужчина оказался на земле. Подогретые спиртным несовершеннолетние начали наносить удары ногами по голове", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".
До этого в Черкассой области третьеклассника забили до комы прямо в школе.
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