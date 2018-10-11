Spotify составил топ лучших песен [ Редактировать ]
Музыкальная стриминговая платформа Spotify в честь своего юбилея (10 лет) составила список лучших хитов за последнее десятилетие. На первом месте по прослушиваниям оказалась композиция "Shape of you" Эда Ширана. Самым популярным исполнителем стал рэпер Drake, пишет BBC.
Также в десятку популярных иполнителей вошли Рианна, Эминем, Канье Уэст, Джастин Бибиер, Кельвин Хариис, Ариана Гранде, The Weeknd и Coldplay.
Представляем вашему внимаю топ-10 самых прослушиваемых песен на стриминговой платформе Spotify.
1. Ed Sheeran - Shape Of You
2. Drake - One Dance
3. The Chainsmokers, Halsey - Closer
4. Post Malone - rockstar (feat. 21 Savage)
5. Ed Sheeran - Thinking Out Loud
6. Major Lazer, MØ, DJ Snake - Lean On
7. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito Remix
8. Justin Bieber - Love Yoursel
9. Justin Bieber - Sorry
10. The Chainsmokers - Don't Let Me Down
Ранее издание Rolling Stone составило рейтинг лучших комедий века.
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