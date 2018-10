Музыкальная стриминговая платформа Spotify в честь своего юбилея (10 лет) составила список лучших хитов за последнее десятилетие. На первом месте по прослушиваниям оказалась композиция "Shape of you" Эда Ширана. Самым популярным исполнителем стал рэпер Drake, пишет BBC.

Также в десятку популярных иполнителей вошли Рианна, Эминем, Канье Уэст, Джастин Бибиер, Кельвин Хариис, Ариана Гранде, The Weeknd и Coldplay.

Представляем вашему внимаю топ-10 самых прослушиваемых песен на стриминговой платформе Spotify.

1. Ed Sheeran - Shape Of You

2. Drake - One Dance

3. The Chainsmokers, Halsey - Closer

4. Post Malone - rockstar (feat. 21 Savage)

5. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

6. Major Lazer, MØ, DJ Snake - Lean On

7. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito Remix

8. Justin Bieber - Love Yoursel

9. Justin Bieber - Sorry

10. The Chainsmokers - Don't Let Me Down

