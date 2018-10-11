На судне поместились 60 человек. Фото: dpsu.gov.ua

Украинская яхта с 57 нелегальными мигрантами на борту задержана в Средиземном море у берегов Греции.

Также на борту было трое украинцев - членов экипажа, сообщает 11 октября пресс-центр Госпогранслужбы Украины по результатам совместной операции в Каламакском морском регионе Палиовуна с Европолом и греческими силовиками.

"В указанной преступной схеме граждане Украины, которые осуществляли непосредственную переправку незаконных мигрантов в страны ЕС, с точки зрения украинского законодательства выступают в роли пострадавших от преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Поясняется, что украинцев "вербовали и отправляли за границу для вовлечения в последующие преступления".

Ранее у берегов Турции затонуло судно с нелегалами.