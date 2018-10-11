Стартували зйомки фільму під робочою назвою "Іловайська історія" про Іловайську військову операцію 2014 року. В основу сценарію художнього фільму покладена історія добровольців батальйону "Донбас", які брали участь у визвольній операції в 2014 році і пройшли через "котел". Фільм "Іловайська історія" бійці батальйону знімають в пам'ять про своїх загиблих товаришів…

Основна сюжетна лінія розгортається безпосередньо в місті Іловайськ, яке українські військові звільняли у серпні 2014 року. Саме тоді добровольці взяли під контроль ліву частину міста – до залізничної колії і закріпились. Але під час вуличних боїв було поранено командира штурмової групи батальйону "Донбас", під позивним "Бішут", який разом зі своїм пораненим побратимом із позивним "Нікітос", залишились в оточенні в центрі міста. Бійці знайшли укриття в квартирі багатоповерхівки і перебували там близько місяця. Виживати їм протягом всього часу допомагали місцеві жителі…

Сценарист картини – Михайло Бриних працював над створенням сценарію близько двох років, і поклав в основу сюжету численні матеріали ЗМІ про Іловайську операцію. Зокрема з інтерв’ю тележурналіста Дмитра Тузова із Тарасом Костанчуком (Бішутом) та інтерв’ю журналіста радіо "Свобода" Мар'яна Кушніра з Євгеном Нікітченком (Нікітосом).

Кастинг акторів проходив майже 4 місяці. Під час кастингу та прослуховування акторів режисер картини, Іван Тимченко, вирішив, що командира штурмової групи батальйону "Донбас" Бішута має зіграти безпосередньо Т. Костанчук! Тобто той герой, який пройшов через всі події та історія якого покладена в основу сценарію! Такого в українському кінематографі ще ніхто не робив.

"Іловайська історія" - це фільм про зміну свідомості людей зі сходу України, які підтримували мітинги проти "укро-фашистів", але змінили свої переконання і не тільки не видали поранених бійців бандитам, а й допомогли їм вижити та покинути окупований Іловайськ! Це історія патріотизму, героїзму, ненависті та любові!

Зйомки відбуватимуться з серпня по жовтень 2018 року. Для локацій обрали декілька регіонів, зокрема перші знімальні дні відбудуться в Київській області! Прем’єра картини запланована на серпень 2019 року, до п’ятої річниці Іловайської трагедії!

Довідка:

Місто Іловайськ Донецької області було стратегічно важливим на мапі АТО 2014 року, оскільки воно знаходиться на шляху прямого залізничного сполучення між Україною та Росією. Саме через залізничний вузол Іловайська з РФ надходила підтримка до бойовиків у вигляді живої сили, озброєння, техніки тощо.

На початку серпня 2014 року керівництво АТО віддало наказ звільнити місто, для виконання якого командувач сектором Б прийняв рішення залучити крім ЗСУ дуже вмотивовані та морально стійкі добровольчі батальйони. Генштаб не мав точної інформації щодо кількості бойовиків в місті. Всі дані добровольці отримували розвідкою боєм, під час однієї з яких з’ясувалось, що в місті перебуває велика кількість бойовиків та професійні військові з РФ – кадирівці.

Після того, як декілька батальйонних груп потрапили в оточення в місті Іловайськ, йшли перемови про відхід українських колон через так званий "зелений коридор", вздовж якого на той час вже закріпились та окопались регулярні війська РФ (близько 4000 бійців з важкою бронетехнікою та артилерією). Під час виходу колони добровольців через коридор, почався обстріл з важкої артилерії і значна кількість українських бійців загинула на місці та була поранена інша частина потрапила в полон, незначні групи протягом декількох тижнів намагалися вийти з Іловайська, переховуючись у нескошених полях та лісосмугах, потерпаючи від спраги та важких поранень. Іловайська операція перетворилася у наймасштабнішу трагедію в історії сучасної України, в якій загинуло та пропало безвісти близько однієї тисячі українських патріотів, сотні потрапили в полон, сотні з героїзмом та боями прорвались з оточення.

Матеріали, які було покладено в основу сюжетної лінії:

https://www.radiosvoboda.org/a/27199348.html (інтерв’ю "Нікітоса" для Радіо Свобода. Серпень 2015 року)

https://censor.net.ua/resonance/348837/komandir_shturmovo_grupi_batalyionu_donbas_taras_kostanchuk_v_lovayisku_mi_buli_prosto_slp (Інтерв’ю Бішута для "Цензор.нет". Серпень 2015 року)

Інші матеріали:

https://gazeta.ua/articles/donbas/_v-ilovajsk-vhodili-naoslip-veteran-vijni/789289

http://project.liga.net/projects/ilovaysk/

https://www.radiosvoboda.org/a/27199927.html