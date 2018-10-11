Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал вывод о представлении ГПУ в отношении сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Александра Вилкула. В документе, в частности, говорится, что доказательства Генпрокуратуры основываются на предположениях и на показаниях, добытых незаконным путем.

"[…] Комитетом принято во внимание то, что Генеральный прокурор Украины дополнительно проведет проверку доказательств права собственности на земельные участки, указанные в представлении, а также то, что доказательства в представлении основываются на предположениях и на показаниях, которые были добыты незаконным путем и Генеральный прокурор Украины намерен их проверить", - говорится в документе.

Напомним, во время рассмотрения регламентным комитетом ВР повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула, выяснилось, что свидетели давали показания против него под давлением. Свидетеля - экс-главу Днепропетровской райгосдаминистрации, 70-летнего Вадима Кобыляцкого без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против Вилкула. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Он подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облгосадминистрации. Заявление свидетеля депутаты получили во время заседания.

Сторона защиты предоставила также материалы, показывающие несостоятельность обвинений ГПУ о том, что Вилкул, будучи главой Днепропетровской ОГА, в 2011 году якобы незаконно забрал землю в Покровском районе Днепропетровской области.

Члены Регламентного комитета получили официальные документы, что земля продолжает находиться в государственной собственности. Эта земля находится в аренде Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината (ГОКа).

Еще в 1999 году Верховная Рада приняла решение о передаче этой земли в аренду ГОКу. Аналогичный договор аренды был подготовлен и в 2011 году облгосадминистрацией. После экспертиз и согласований, были поставлены 12 подписей профильных руководителей и только потом, в соответствии с законом, Вилкул поставил свою, 13 подпись. В 2016 году Министерство юстиции подтвердило правильность пользования комбинатом этого участка и договор аренды был продлен.

Вилкул отметил, что сейчас именно ГПУ своими действиями пытается передать эту землю частной фирме с уставным капиталом 2 тыс грн и несколькими миллионами долларов долгов. При этом предприятие еще и находится в состоянии банкротства.

Кроме того, народный депутат предоставил ряд доказательств того, что дело является сфабрикованным, а законы, на которые ссылается прокуратура, в том числе, Земельный Кодекс прекратили свое действие еще в 2001 году.

В ходе заседания комитета Александр Вилкул предоставил официальные документы, в том числе, решение Никопольского суда, о том что его телефон незаконно прослушивается без разрешения парламента.