Виталий Кропачев выставил государству чек на 2,8 млрд гривен - СМИ [ Редактировать ]
Подконтрольное бизнесмену из Тореза Виталию Кропачеву ООО "Краснолиманское" хочет отсудить у одноименной госшахты 2,8 млрд гривен, сообщает КП.
Об этом идет речь в иске от ООО "Краснолиманское" к ГП "Угольная компания "Краснолиманская", принадлежащему Министерству энергетики и угольной промышленности, который сегодня находится на рассмотрении в Хозяйственном суде Донецкой области.
Общая сумма исковых требований ООО "Краснолиманское" к госшахте составляет 2,8 млрд грн. – в такую сумму истец оценивает общие убытки (упущенную выгоду), якобы причиненные ему госкомпанией.
Частная компания утверждает, что в период с 2014 по 2017 год госпредприятие самовольно пользовалась недрами ООО "Краснолиманская". Ссылаясь на действующее до сих пор специальное разрешение на пользование недрами №3316, выданное ООО Государственной службой геологии и недр.
"С 30 декабря 2003 г. между сторонами подписан договор о предоставлении услуг производственного характера. По его условиям, ГП предоставляет ООО услуги, касающиеся всех процессов производства, начиная с операций технологического комплекса на дневной поверхности до раскрытия и подготовки запасов угля. С сентября 2014 г. все активы, находящиеся в аренде у ООО, были захвачены, после чего ГП начало проводить несанкционированную добычу угля в шахтном поле ООО. В общей сложности за 2014-2017 г. таким образом было извлечено 2,9 млн т угля", – говорится в иске ООО "Краснолиманское".
Напомним, с 2003 года ООО "Краснолиманское" работало в границах ГП "Угольная компания "Краснолиманская".
До 2014 года ООО "Краснолиманское" контролировалось экс-"регионалом" Игорем Гуменюком, которого называли бизнес-партнером и управляющим активами Александра Януковича. В 2014 году после бегства Виктора Януковича в Россию, частная фирма была лишена доступа к государственным пластам, а все ее сотрудники переведены на работу в одноименное ГП.
В январе 2018 года в состав учредителей ООО "Краснолиманское" вошло ООО "Укрдонинвест", основным владельцем которого является торезский бизнесмен Виталий Кропачев. На данный момент "Укрдонинвест" владеет 100% долей в уставном фонде ООО "Краснолиманское".
Кроме того, предприятие стало основным поставщиком угля на готовящееся к приватизации ПАО "Центрэнерго" (за 9 месяцев 2018 г ООО "Краснолиманское" поставило на него свыше 1 млн т угля).
По словам экспертов, шансов взыскать 2,8 млрд гривен с госпредприятия у Виталия Кропачева откровенно мало, ведь сейчас ГП не занимается добычей угля и уже накопило свыше 300 млн грн налоговых долгов.
Впрочем, судя по всему, расчет сделан совсем на другое – ООО "Краснолиманское", вероятно, хочет узаконить себя в правах главного кредитора ГП.
Что позволит ему без конкуренции за крайне символическую сумму выкупить у ФГИ это предприятие со всей его стратегически важной инфраструктурой.
В июле 2018 года ФГИ уже занялся предприватизационной подготовкой ГП "Угольная компания "Краснолиманская".
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