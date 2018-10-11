Украина создала группировку войск на крымском направлении [ Редактировать ]
Украина создала группировку войск на потенциально угрожающих направлениях с востока и крымского направления, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"Сформированы 39 боевых бригад. Ряд воинских частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, а в том числе, и с крымского направления", - сказал президент во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области, сообщает УНН.
Он также добавил, что войска нужно держать наготове для отражения возможной атаки на других направлениях.
"Войска надо держать наготове, в том числе, из Приднестровья, в том числе, с севера", - резюмировал глава государства.
Двумя днями ранее Петр Порошенко вызывал к себе силовиков для доклада в связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Ичне.
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