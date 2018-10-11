Миллиард долларов взлетает на воздух и никто не несет за это ответственности.

Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, комментируя пожар на военном складе под Ичней Черниговской области.

"Это уже четвертый случай взрывов на военных арсеналах за последние четыре года. Никто не понес за это ответственность. В очередной раз обвинят "руку Кремля", скажут, что это якобы какая-то диверсия. Но, еcли это диверсия, найдите виновных диверсантов. А если это бардак и халатность, как и было в предыдущих случаях, так найдите виновных и накажите их по закону", - подчеркнул оппозиционный политик.

Юрий Бойко отметил, что за все убытки, которые несет государство и пострадавшие граждане, кто-то должен нести ответственность. "Нынешняя власть не может навести порядок, не способна защитить своих людей", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

В тоже время, как обратил внимание Юрий Бойко, власть занимается вопросами языка, которые раскалывают общество, переименованием улиц, военными приветствиями, всем, чем угодно, кроме тех вопросов, которые реально волнуют людей.

"В итоге, люди не понимают, что их ждет завтра, как дальше жить в такой стране, в которой власть их не защищает. Обстановка неуверенности в завтрашнем дне и нестабильность – это визитная карточка сегодняшнего режима", - резюмировал Юрий Бойко.

Справочно

29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны в г. Сватово Луганской области. В арсенале, по данным Луганской областной военно-гражданской администрации, находилось около 3,5 тыс. т боеприпасов различной модификации.

Снаряды разрывались в черте города, погибли трое военных и одна местная жительница.

По данным Министерства инфраструктуры, в результате ЧП были повреждены 59 многоэтажных домов, 581 частный дом и 21 объект социальной сферы. На восстановление Кабинет Министров выделил 52,65 млн гривен. Стоимость потерь военного ведомства не названа. Информации о виновных нет.

23 марта 2017 года около 3.00 начались взрывы на арсенале боеприпасов в Балаклее. Пять человек пострадали, один погиб. Спасательные службы провели эвакуацию местных жителей. Пожар удалось окончательно потушить к 26 марта, очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца. В 10-километровую зону поражения попало 36 тыс. человек. 26 марта вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что пять домов в Балаклее были разрушены, 243 – повреждены. Восстановительные работы финансировали из резервного фонда госбюджета, на что понадобилось 100 млн грн., дополнительно выделили еще 45 млн грн.

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что пожар уничтожил 70% боеприпасов. Причиной детонации власть назвала диверсию. Диверсанты не найдены. Стоимость военных потерь неизвестна. О завершении расследования правоохранительные органы не сообщали.

Вечером 26 сентября 2017 года в Калиновке под Винницой на арсенале Вооруженных сил Украины начались взрывы. На площади около 60 га хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов. Было закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км. Изменен график движения 14 поездов, эвакуированы 24 тыс. человек. Известно о двух пострадавших. Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту диверсии. Через год – в сентябре 2018-го – генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "все возможные и невозможные правила безопасности, в том числе пожарной, доступа, охраны, были нарушены". По его словам, к ответственности собираются привлечь "десятки должностных лиц".

Независимые военные эксперты называли стоимость понесенного для армии и государства ущерба от 800 млн до 1 млрд гривен.

9 октября 2018 года около 3:30 ночи произошла детонация на шестом арсенале Командования сил поддержки Вооруженных сил Украины неподалеку от села Дружба в районе Ични Черниговской области. На территории 402 га, по данным силовых ведомств, находилось от 50 до 88 тысяч тонн боеприпасов.

Из-за ЧП было закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км от места происшествия. Было приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Из 16-километровой зоны возможного поражения, а это около 40 населенных пунктов, эвакуированы более 12 тыс. жителей. По различным оценкам экспертов, в результате пожара на артскладах в Ичне Украина могла понести убытки на сумму около миллиарда долларов.