Тарифы на водоснабжение в Украине возросли [ Редактировать ]
В Украине стоимость тарифов на водоснабжение в сентябре выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.
За месяц (с августа 2018 года по сентябрь) цены на водоснабжение выросли на 0,2%, а с начала года - на 2,9%. А вот в годовом измерении (сентябрь в сравнении с сентябрем прошлого года) - на 12,7%.
Кроме того, в сентябре (по сравнению с предыдущим месяцем) тарифы на содержание домов и придомовых территорий остались на том же уровне. Однако в соответствии с сентябрем прошлого года цена на эти услуги возросла на 22,2%, а с начала года - на 20%.
Также выросли тарифы на горячее водоснабжение и отопление за месяц на 0,1%, за год - на 3,6%, а с начала года - на 0,4%.
В то же время цена на газ и электроэнергию в сентябре этого года к сентябрю прошлого года осталась на том же уровне.
Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 1,1%, канализацию - на 0,9%.
Данные приведены с учетом всех регионов Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Смотрите также курс валют в Украине на 11 октября.
по теме
Эпидемия гриппа: когда ожидать в Украине
В МОЗ рассказали, когда в Украине ожидается эпидемия гриппа
День защитника Украины 2018: программа праздничных мероприятий
14 октября в Украине отмечается несколько больших праздников: Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и День Украинской повстанческой армии
"Сонячна хвиля": за підтримки Марини Порошенко у Києві провели інклюзивний театральний фестиваль
Проект реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Його голова Марина Порошенко особисто підтримала учасників акції. Разом з іншими глядачами дружина президента подивилася виставу, у якій головними акторами стали особливі діти та молодь
Топ-10 Shazam: украинская песня впервые попала в мировой рейтинг
Песня украинской группы попала в топ-10 песен мирового чарта Shazam
Бюджет Украины недополучил 93 миллиарда
По итогам трех кварталов этого года объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета составляет 93,6 млрд гривен