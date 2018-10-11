Клещи для адвокатуры [ Редактировать ]
Активный протест адвокатского сообщества против президентского законопроекта №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" поднял на национальный уровень дискуссию, которая до этого велась только в узкопрофессиональных кругах: зачем нужна реформа адвокатуры?
Самый большой резонанс среди адвокатов вызвали два ключевых момента. Первый – это пакет изменений в Криминально-процессуальный комплекс, которые предусматривают существенное усиление дисциплинарной ответственности адвоката. Вводится понятие "злоупотребление процессуальными правами", которое суды смогут трактовать вольно и за которое адвоката могут наказать вплоть до лишения лицензии. Также упрощаются процедуры открытия уголовного производства в отношении адвокатов.
Второй ключевой момент №9055 – предложения по кардинальной перестройке адвокатского самоуправления. Изменения позволят сменить и подчинить себе руководство адвокатского самоуправления, в том числе дисциплинарных структур, которые контролируют процесс лишения адвокатов права на занятие адвокатской деятельностью.
В регионах предлагают ликвидировать местные Советы адвокатов и квалификационно-дисциплинарные комиссии. Вместо них будут созданы региональные палаты адвокатов, а также отдельно квалификационная и отдельно дисциплинарная комиссии. Аналогичная реорганизация произойдет и на общеукраинском уровне.
Авторы законопроекта предусмотрели радикальное снижение кворума для региональных конференций адвокатов. Сегодня законом предусмотрено, что региональная конференция правомочна, если в ее работе принимает участие более половины выбранных региональным советом делегатов.
Законопроект №9055 предполагает снижение планки до 10-15% зарегистрированных в регионе адвокатов . Причем им даже не обязательно принимать участие в голосовании – достаточно просто зарегистрироваться.
По №9055 конференция принимает решение большинством голосов зарегистрировавшихся. Конференции принимают крайне важные решения, которые влияют на все сообщество – о выборе делегатов на всеукраинский съезд, назначении членов контролирующих органов и так далее.
Таким образом достаточно иметь 2-3 тысячи лояльных депутатов в каждом регионе. Как получить эти лояльных "избирателей" - просто. Смотри предложения по изменению КПК. Уже сегодня количество уголовных дел против адвокатов растет как на дрожжах.
Зависимые адвокаты будут выбирать таких же зависимых от властей руководителей квалификационных и дисциплинарных комиссий, палат и советов вверх по иерархии.
Вот в такие клещи государство собирается взять независимую адвокатуру в Украине. Законопроект "Про адвокатуру и адвокатскую деятельность" - последний из череды нормативно-правовых актов Большой Конституционной судебной реформ. Крышка над независимым правосудием захлопнется окончательно.
О последствиях принятия законопроекта №9055 стоило бы задуматься как оппозиционным депутатам, так и провластным, ведь, как показывает практика, в статусе подозреваемого и обвиняемого в нашей стране может оказаться едва ли не каждый – представитель прошлой власти, активист, доброволец, любимец публики.
Сетями ширится флешмоб # stop9055. Один из участников флешмоба, адвокат Игорь Черезов записал видео, где рассказал интересную историю из своей практики о двух экс-депутатов, его клиентов, которые голосовали за уголовно-процессуальный кодекс, а потом уже по новому кодексу оказались в Лукьяновском СИЗО, где встретились и принялись обсуждать его недостатки. "Вы же голосовали за этот кодекс, может лучше было обсудить в сессионном зале", - спросил у них адвокат.
"Перед тем как голосовать, сначала почитайте тот законопроект и подумайте о последствиях", - призвал народных депутатов юрист.
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