Любов, секс, смерть чи політика? "Що важливо" - для людей з/без синдрому Дауна? Перша в Україні мистецька виставка про та за участі людей з синдромом Дауна відбудеться в Києві, в креативному просторі Izone з 19 жовтня по 8 листопада. Виставка є частиною проекту інклюзії в культурі, ініційованого Goethe-Institut в Україні у партнерстві з дослідницьким проектом TOUCHDOWN 21 за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

Кураторки проекту Лізавета Герман та Марія Ланько відібрали понад 40 робіт, що були створені сучасними українськими митцями за останні 20 років, а також проекти, створені в партнерстві з людьми із синдромом Дауна.

У межах проекту художники Станіслав Туріна та Катерина Лібкінд за допомогою партнерів з Німеччини з проекту TOUCHDOWN 21 кілька місяців взаємодіяли з людьми із синдромом Дауна, щоб з’ясувати, що їх хвилює найбільше. Саме на ці теми розмірковують художники, чиї роботи представлені на виставці. Люди із синдромом Дауна виступили співавторами частини творів.

На виставці також представлені арт-об'єкти з Німеччини: роботи художників із синдромом Дауна та серія фотопортретів від Бріт Шилінґ.

Зокрема, відвідувачі побачать відеороботу - акторську читку за сценарієм, написаним українським актором із синдромом Дауна Олександром Стешенком.

"Сценарії Олександра Стешенка нагадують популярні серіали про кохання та взаємини людей. Популярні серіали, які дивляться тисячі глядачів по телебаченню і в Інтернеті. Режисер Павло Юров, художниця-сценографка Катерина Лібкінд, відеографи Ярема Малащук та Роман Хімей, а також запрошені актори поставили виставу за мотивами сценарію Олександра Стешенка. Увага глядачів зосереджена на тексті сценарію. На сюжеті, діалогах героїв та на особливостях мови. Мови, яку використовує автор сценарію", - пояснює Лізавета Герман, мистецтвознавка та співкураторка виставки.

Гості виставки зможуть побачити роботи сучасних українських художників, таких як Андрій Сагайдаківський, що створює живописні картини на полотнах і килимках. А також яскраві роботи Мирослава Ягоди та Алевтини Кахідзе, для якої мистецтво є засобом примиритися з проблемами та незручностями у власному житті.

"Goethe-Institut в Україні разом з німецьким партнером TOUCHDOWN 21 досліджують креативну діяльність людей з синдромом Дауна, прокладаючи мости між цими незвичайними митцями, соціальними діячами та молодим мистецьким середовищем в Україні. Адже для нас вкрай важливо розвивати дискусію щодо інклюзії в культурній сфері", - говорить Катаріна Ґьоріґ, референтка з питань культурних і освітніх програм Goethe-Institut в Україні.

Протягом дії виставки на відвідувачів також чекає серія культурних заходів: унікальний сценічний перформанс TOUCHDOWN 21 mini, що дає відповіді на багато питань щодо синдрому Дауна, театральна вистава Стаса Жиркова "Каліки" за п’єсою німецького драматурга Сергія Ґьоснера, кінопоказ стрічки–переможця багатьох кінофестивалів про любов та боротьбу людей із синдромом Дауна "Дорослі" від чілійської режисерки Майте Альберді, кураторські тури виставкою, перформанси.

Вхід на виставку та всі заходи безкоштовний. Анонси та розклад можна буде побачити на сторінці https://www.facebook.com/events/354954235243749

Організатори: Goethe-Institut в Україні разом з німецьким партнером TOUCHDOWN 21 за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Партнером також виступають ВБО "Даун Синдром" та креативна спільнота Izone.

Додаткова інформація:

Наталя Красненкова 067 465 54 26

[email protected]