Взрывы в Ичне: последствия ЧП показали на фото [ Редактировать ]
В ночь на 9 октября в Черниговской области в возле города Ичня начались взрывы на складе боеприпасов. В сети показали последствия ЧП на военных складах ВСУ. Снимки были опубликованы на странице "Национальный корпус Чернигов" в соцсети Facebook.
"Эксклюзивные фото со складов и окрестных сел", - отметили авторы публикации.
"Утренний выезд наших ребят на проверку прилегающих к складам сел позволили сделать эти кадры. На них можно увидеть масштабы нанесенного ущерба катастрофой", - рассказали в сети.
Снимки прокомментировали пользователи сети:
"Ужасные кадры", "Какой ужас", "Кошмар", "Как в Авдеевке".
Тем временем, Петр Порошенко поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО.
С 10 октября по всей Украине срочно укрепляют оборону арсеналов.
ГСЧС планирует разминировать прилегающую к горящему военному арсеналу территорию до 15 декабря.
Кроме того, пожар в Ичне показали с воздуха.
А позже в ГПУ назвали основную версию случившегося.
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