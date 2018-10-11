В ночь на 9 октября в Черниговской области в возле города Ичня начались взрывы на складе боеприпасов. В сети показали последствия ЧП на военных складах ВСУ. Снимки были опубликованы на странице "Национальный корпус Чернигов" в соцсети Facebook.

"Эксклюзивные фото со складов и окрестных сел", - отметили авторы публикации.

"Утренний выезд наших ребят на проверку прилегающих к складам сел позволили сделать эти кадры. На них можно увидеть масштабы нанесенного ущерба катастрофой", - рассказали в сети.

Снимки прокомментировали пользователи сети:

"Ужасные кадры", "Какой ужас", "Кошмар", "Как в Авдеевке".

Тем временем, Петр Порошенко поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО.

С 10 октября по всей Украине срочно укрепляют оборону арсеналов.

ГСЧС планирует разминировать прилегающую к горящему военному арсеналу территорию до 15 декабря.

Кроме того, пожар в Ичне показали с воздуха.

А позже в ГПУ назвали основную версию случившегося.