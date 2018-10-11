Украина попала в рейтинг по развитию человеческого капитала [ Редактировать ]
Украина заняла 50-е место в новом рейтинге Всемирного банка - Индекса развития человеческого капитала - 2018, говорится в докладе ВБ.
"Украина заняла пятидесятое место из 157 стран Индекса развития человеческого капитала-2018", - говорится в докладе.
Украина набрала 0,65 балла из максимальных 1, что немного выше, чем средний по миру (о,57%). При определении индекса человеческого капитала (Human Capital Index) учитываются такие составляющие, как уровень образования в стране, профессиональной подготовки, трудоустройства и занятности, продолжительности жизни.
В десятку попали такие страны, как Сингапур, Южная Корея, Япония, Китай, Финляндия, Ирландия, Австралия, Швеция, Нидерланды и Канады.
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