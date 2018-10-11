Умер легендарный тренер [ Редактировать ]
В США умер Текс Уинтер - легендарный баскетбольный тренер, изобретатель известного треугольного нападения. Он тренировал звезд Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Майкла Джордана, Шакила О'Нила, Скотти Пиппена и Коби Брайанта, сообщает AP.
Уинтер скончался на 97 году жизни. Он начал тренерскую деятельность в 1947 году и руководил командами университетов Маркетт, Канзас Стэйт, Вашингтон и Лонг Бич Стэйт. Кроме того в течение двух сезонов он возглавлял "Хьюстон Рокетс", одержав в NBA 51 победу при 78 поражениях. В 2011 году Текс Уинтер был избран в Зал славы баскетбола.
На днях умер известный украинский баскетболист.
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