"Глухарь": звезду сериала нашли мертвым в СИЗО [ Редактировать ]
Актер Михаил Фатеев, который известен по сериалу "Глухарь", был найдет мертвым в СИЗО. Ранее сообщалось, что он был задержан. Версия о насильственном характере смерти не рассматривается. Об этом сообщает Мk.
Сосед актера по камере, заявил, что спал, когда все произошло. В камере мужчины находились вдвоем. Сотрудники СИЗО сообщили, что слова сокамерника подтверждаются записями с камер видеонаблюдения - он не причастен к смерти актера, тот решил сделать все сам.
Ранее мы писали о том, что умерла звезда легендарного сериала.
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