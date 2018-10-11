Пожар на арсенале под Ичней Черниговской области полностью ликвидирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского.

По состоянию на 13:00 пожар на арсенале потушен в полном объеме, но продолжаются одиночные взрывы.

"На сегодняшний день есть две площадки, где принимаем по тушению пожара окончательного тления. Организовано тушение этих очагов", - сообщил он.

Повловский отметил, что с 10 октября на территории арсенала под Ичней работает 15 групп разминирования, а в населенных пунктах работает 21 группа ГСЧС с целью очистки мест от взрывоопасных предметов.

"Вблизи арсенала работают патрули Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции с целью недопущения проникновения посторонних лиц, организована охрана вокруг периметра технической территории", - добавил он.

Он также отметил, что в настоящее время невозможно установить окончательные убытки, поскольку много хранилищ повреждены вследствие взрывных волн.

"Окончательно будет проведена работа после того, как сможем зайти на арсенал и проанализировать ту ситуацию, которая сложилась", - заявил он.

Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.

Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.

Петр Порошенко срочно созвал силовиков.

Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.

По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.

В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.

Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.

По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы.

В то же время, народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что был уничтожен стратегический запас боеприпасов для "Градов", которые Украина не производит.

С военных складов до начала чрезвычайной ситуации успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов.

Примерно в 17:20 вблизи военных складов произошел новый мощный взрыв.

Президент Украины Петр Порошенко озвучил три основные версии случившегося и потребовал провести проверку тех, кто был ответственен за охрану арсенала в ночь перед взрывами.

После 18:00 было зафиксировано увеличение интенсивности взрывов, которое длилось почти час.

Ближе к вечеру люди начали постепенно возвращаться в город.

Тем временем, Петр Порошенко поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО.

С 10 октября по всей Украине срочно укрепляют оборону арсеналов.

ГСЧС планирует разминировать прилегающую к горящему военному арсеналу территорию до 15 декабря.

Кроме того, пожар в Ичне показали с воздуха.

А позже в ГПУ назвали основную версию случившегося.