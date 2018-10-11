"Бойкот цінам на пальне". Акції під такою назвою пройшли сьогодні чи не в кожному місті України. Від 9 до 10 ранку водії - зупинили свої автівки просто на дорогах і сигналили, висловлюючи обурення захмарною вартістю бензину.

Ціни на пальне безперервно зростають вже другий місяць поспіль, тільки за останній тиждень бензин і дизпаливо подорожчали на цілу гривню. Чи є для цього підстави і чого чекати водіям далі? Про це наш наступний матеріал.

Восьма ранку - біля міськради в Чернівцях збираються автівки. Водії розвішують плакати і розставляють порожні каністри.

"Немає чим заправити бойкот цінам на пальне! Порожня каністра, всі стоїмо!".

В Івано-Франківську "паливний бойкот" автомобілісти провели просто на заправках. Близько сотні машин заблокували роботу відразу кількох станцій.

"Обурює те, що ціни як в Європі, там так само паливо коштує євро з копійками, Давайте нам зарплату європейську, якби я тисячу євро мав зарплати то я би міг собі позволити сто літрів за сто євро купити. А так получається сто євро, сумашедші гроші на наші гривні", - говорить Валерій Дуфанець, учасник акції протесту.

У Миколаєві водії почали збиратися на головній площі ближче до 9-ї ранку. Заблокували рух уздовж кількох кварталів, поряд із мерією та обладміністрацією. До бойкоту приєдналися і водії маршруток.

"И продукты питания пойдут в цене, и перевозчики будут требовать повышения цен на проезд, и медикаменты подорожают. Повышение цен на топливо ведет за собой повышение цен на все", - говорить Олександр, учасник акції протесту.

Підтримали акцію і в Запоріжжі. Зранку на центральну площу з'їхалися близько сотні автомобілістів. І хоча рух транспорту тут не блокували, та до підвищення цін на пальне увагу привертали доволі гучно.

"Ребята, привяжите наши зарплаты к евро сначала. А потом делайте такие подъемы. И опять же - уровень жизни населения падает, падает и падает", - говорить Ігор Підопригора, учасник акції протесту.

До акції протесту долучились і місцеві нафтотрейдери. Скаржилися на високі акцизи. І пояснювали - якщо їх знизити, це допоможе здешевити бензин щонайменше на 5-6 гривень.

"Очень важный момент - акцизный сбор можно изменить сейчас, пока готовится бюджет. Если акциз сейчас не изменят, и примут бюджет с этим акцизом, что бы не хотели, как бы мы не бастовали, его просто нельзя по закону будет менять как минимум полгода", - говорить Олег Сєров, нафтотрейдер.

Проте експерти прогнозують, що бензин в Україні може подорожчати вже до кінця осені. Усе через підняття цін на нафту на міжнародних ринках.

"Во всей формуле сидит биржевая цена на нефть, она поднялась в районе 5-10 доларов за бочку", - говорить Михайло Крапивко, економічний експерт.

Очікувати значного падіння цін на пальне - не варто, кажуть експерти.

"Мы сделали такой прогноз, при текущем курсе доллара и евро цена на 95-й бензин достигнет где-то 37,5 гривен. Дистоплива - порядка 36 гривен за литр. То есть, конечно, невероятные суммы, невероятные цифры", - говорить Сергій Куюн, експерт з енергетичних питань.

Водії ж сподіваються, що зростання вартості вдасться зупинити. Якщо їхні вимоги не почують - обіцяють масштабніші акції.