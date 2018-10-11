США хочуть зменшити вплив Росії на ЄС [ Редактировать ]
У Сенаті США хочуть додатково виділити мільярд доларів, щоб зменшити вплив Росії на ЄС. За документом, гроші інвестуватимуть у приватні та державні енергетичні проекти в Європі.
Автори законопроекту зазначають: Москва використовує панівне становище на енергетичному ринку, щоб підірвати західні інституції і щоб ті не змогли протистояти режиму Путіна.
Тож ці інвестиції - сприятимуть енергетичній безпеці в Європі.
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