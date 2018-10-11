Олег Ляшко закликав висунути жінок-переселенок на премію Вацлава Гавела [ Редактировать ]
Виснунути українських жінок-переселенок на премію Вацлава Гавела запропонував у ПАРЄ Олег Ляшко. Політик переконаний, українки, які втратили рідний дім через російську агресію, та ще й виховують дітей у таких складних умовах - потребують максимальної уваги держави.
"Дати можливість цим людям, жінкам, дітям реалізувати свій новий шанс у житті, знайти своє місце в новому житті, тому що ключове - це відновлення миру, але до миру дорога не одного дня, а ці діти, жінки повинні відчувати увагу і підтримку. Це саме те, що ми вимагаємо від влади: передбачити кошти в бюджеті на фінансування житла, вирішення проблем по сплаті комунальних платежів, щоб у діточок була можливість в дитячі садки вступати, у школи", - говорить Олег Ляшко, лідер Радикальної партії.
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