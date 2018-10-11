Британія перекинила армію до Нідерландів [ Редактировать ]
Британія перекинула до Нідерландів війська і бойову техніку. Туди спорядили 1200 армійців і 6 сотень одиниць техніки. Наступне місце їхньої дислокації Норвегія.
А 25го жовтня військовослужбовці братимуть участь у навчаннях НАТО, найбільших за останні роки. Їхня мета перевірити готовність Альянсу протистояти Росії.
Союзники мають відпрацювати маневри на випадок окупації частини Норвегії - вигаданою державою-агресором.
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