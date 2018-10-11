Нідерланди скоротять викиди парникових газів

Уряд Нідерландів має скоротити викиди парникових газів вже до кінця 2020 року - швидше, ніж планувалося. Таке рішення ухвалив Гаазький апеляційний суд, зазначивши, що влада надто мало робить для того, щоб запобігти змінам клімату