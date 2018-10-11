Росія не повернеться до ПАРЄ наступного року. Про це з трибуни в сесійній залі заявив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд. І наголосив - за це асамблея заплатить скороченням бюджету. Чи справді фінансовий шантаж буде дієвим - з'ясовувала Ірина Іванова.

Година виправдань. Так можна назвати традиційну зустріч генсека Ради Європи з делегатами, яка відбулася сьогодні в ПАРЄ. Турбйорну Ягланду довелося пояснювати свою позицію щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, яку він просуває в асамблеї. Головний аргумент політика - фінансове питання. Через санкції Росія вже другий рік не сплачує внесків і погрожує взагалі вийти з Ради Європи.

"Росіяни не повернуться в січні, вони не платитимуть за наступний рік. Як відповідальний за бюджет, я поясню: це означає, що Москва не робитиме своїх внесків. Я несу відповідальність за працівників Ради Європи. І не можу керувати організацією, котра не має змоги виплатити зарплати", - говорить Турбйорн Ягланд генеральний секретар Ради Європи.

Українська делегація, очевидно, добре підготувалася до сесії, з'ясувавши всі необхідні цифри.

"Коли він спекулює на питанні, що треба урізати зарплатню апарату, ми хочемо побачити, як він почне із себе. Тому що зарплатня пана Ягланда - найбільша в Європі. Вона перевищує зарплатню президента Франції, він отримує двісті тисяч євро щороку", - говорить Борислав Береза член української делегації в ПАРЄ.

Та навіть саме фінансове питання, на думку окремих депутатів, не таке вже й критичне.

"Если распределить эту сумму на все страны-члены, получается меньше чем миллион евро, даже меньше чем полмиллиона евро на страну. Что даже для такой бедной страны как Грузия не представляет большую проблему", - говорить Георгі Канделакі член грузинської делегації в ПАРЄ.

Ще один аргумент генсека за повернення Росії - збереження єдності Ради Європи. Та чи потрібна в цій організації країна, яка нехтує її основоположними цінностями? Над цим питанням делегати ще міркують. Тож конфлікт у ПАРЄ не усунули, а поставили на паузу. До наступної сесії. Далі буде.