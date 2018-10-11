Ураган "Майкл": у Флориді людину вбило деревом [ Редактировать ]
У Флориді перша жертва потужного урагану Майкл, який обрушився на північне узбережжя американського штату. Мешканець округу Гедсден загинув, коли на його будинок впало дерево. Зараз ураган дещо послабшав.
Швидкість вітру впала з 250 до 200 кілометрів на годину. Національний центр із попередження циклонів наголосив - ще можливі підтоплення автомагістралей та перебої із електроенергією.
"Майкл - найпотужніший ураган за останні 80 років, який дістався узбережжя штату Флорида. Хоча циклон і послабшав - проте досі існує загроза повеней та сильного вітру. Відсьогодні ми почнемо підраховувати збитки від стихії та забезпечимо всіх постраждалих необхідною медичною та матеріальною допомогою", - говорить Рік Скотт, губернатор штату Флорида.
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