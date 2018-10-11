Школяр вдарив однокласника ножем у груди [ Редактировать ]
У Кропивницькому школяр вдарив ножем однокласника, просто під час уроку. Спочатку вчитель викликала швидку, та за кілька хвилин скасувала виклик, і звернулась до шкільної медсестри. Це було ще в понеділок, та відомо про випадок стало лише сьогодні - адміністрація школи намагалася його приховати.
Та вже за кілька днів - історія набула розголосу. Мама потерпілого хлопчика - відмовилась писати заяву до поліції. Не коментують інцидент і в школі. Однак розслідування все ж почали і міське управління освіти, і поліція.
"За даним фактом проводиться перевірка, обставини справи з'ясовуються будуть мої в школі, буде рада - профілактика, будемо проводити перевірку, будемо спілкуватися з учнями", - говорить Сергій Вовкогон, начальник сектору ювенальної превенції Кропивницького міського відділу поліції.
по теме
Пьяные подростки забили насмерть пенсионера под Киевом
В Киевской области ученики ПТУ до смерти избили 68-летнего пенсионера
На 12-летнюю киевлянку возле школы напал пожилой педофил
В Соломенском районе Киева мужчина напал на 12-летнюю девочку
У Львові затримали митника-хабарника
У Львові на хабарі 70 тисяч гривень затримали митника. Таку суму начальник митного посту Рава-Руська, що на кордоні з Польщею - вимагав за те, щоб безперешкодно пропустити товар через кордон
У Чернівцях з'явився центр для матерів
Саме для жінок, які потребують підтримки, з'явиться нове місце в Чернівцях. Благодійники взялися збудувати центр для матерів, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Там будуть ігрові кімнати, реабілітаційні, інклюзивні майданчики та спеціально обладнані кухні
В Киеве пропала восьмиклассница (фото)
Полиция Киева разыскивает 13-летнюю школьницу