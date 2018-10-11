Однак розслідування все ж почали і міське управління освіти, і поліція

У Кропивницькому школяр вдарив ножем однокласника, просто під час уроку. Спочатку вчитель викликала швидку, та за кілька хвилин скасувала виклик, і звернулась до шкільної медсестри. Це було ще в понеділок, та відомо про випадок стало лише сьогодні - адміністрація школи намагалася його приховати.

Та вже за кілька днів - історія набула розголосу. Мама потерпілого хлопчика - відмовилась писати заяву до поліції. Не коментують інцидент і в школі. Однак розслідування все ж почали і міське управління освіти, і поліція.

"За даним фактом проводиться перевірка, обставини справи з'ясовуються будуть мої в школі, буде рада - профілактика, будемо проводити перевірку, будемо спілкуватися з учнями", - говорить Сергій Вовкогон, начальник сектору ювенальної превенції Кропивницького міського відділу поліції.