Суд над догхантером Святогором триває. Сьогодні столичному шкуродеру мали вкотре обрати запобіжний захід. Втім, засідання закінчилось ледь розпочавшись. Уже четвертий суддя у скандальній справі - взяв самовідведення. Своє рішення пояснив погрозами зі сторони обвинувачуваного.

Нагадаю, Олексія Святогора затримали чотири місяці тому. Проти нього відкрили справу за пропаганду насилля та жорстокості. Йому загрожує до п'яти років за ґратами. Сам він неодноразово заявляв, що вбиває безпритульних тварин - тисячами.

Відповідні фото і відео поширює в мережі. Влітку цього року суд постановив взяти Святогора під варту. Однак пізніше Апеляційний суд замінив запобіжний захід на домашній арешт. А вже за два тижні - догхантера стали помічати в різних районах міста. Зараз він на волі.

"Судебное заседание не состоялось, потому что очередной раз судья заявил самообтвод по причине постоянних угроз в отношении судьев Шевченковского райсуда. - З боку кого? - Со стороны Святогора", - говорить Андрій Кузьменко, адвокат потерпілих.

"Наданий час ми будемо чекати рішення судді - нового - який задовольнить, або не задовольнить самовідвід судді, який сьогодні мусив вести засідання. Але наскільки мені відомо, вже Шевченківському райвідділі лежить заява на Святогора, саме через погрози життю. Цей вбивця, живодер, садист, здатен на все, що завгодно", - говорить Юлія Петренко, зоозахисниця.