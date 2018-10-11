Догхантера Святогора звинуватили у погрозах судді [ Редактировать ]
Суд над догхантером Святогором триває. Сьогодні столичному шкуродеру мали вкотре обрати запобіжний захід. Втім, засідання закінчилось ледь розпочавшись. Уже четвертий суддя у скандальній справі - взяв самовідведення. Своє рішення пояснив погрозами зі сторони обвинувачуваного.
Нагадаю, Олексія Святогора затримали чотири місяці тому. Проти нього відкрили справу за пропаганду насилля та жорстокості. Йому загрожує до п'яти років за ґратами. Сам він неодноразово заявляв, що вбиває безпритульних тварин - тисячами.
Відповідні фото і відео поширює в мережі. Влітку цього року суд постановив взяти Святогора під варту. Однак пізніше Апеляційний суд замінив запобіжний захід на домашній арешт. А вже за два тижні - догхантера стали помічати в різних районах міста. Зараз він на волі.
"Судебное заседание не состоялось, потому что очередной раз судья заявил самообтвод по причине постоянних угроз в отношении судьев Шевченковского райсуда. - З боку кого? - Со стороны Святогора", - говорить Андрій Кузьменко, адвокат потерпілих.
"Наданий час ми будемо чекати рішення судді - нового - який задовольнить, або не задовольнить самовідвід судді, який сьогодні мусив вести засідання. Але наскільки мені відомо, вже Шевченківському райвідділі лежить заява на Святогора, саме через погрози життю. Цей вбивця, живодер, садист, здатен на все, що завгодно", - говорить Юлія Петренко, зоозахисниця.
по теме
В Киеве пропала восьмиклассница (фото)
Полиция Киева разыскивает 13-летнюю школьницу
Столб дыма видно с разных концов города: в Киеве произошел пожар
В Киеве, на Отрадном проспекте, на территории Кислородного завода, случился пожар
"Сонячна хвиля": за підтримки Марини Порошенко у Києві провели інклюзивний театральний фестиваль
Проект реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Його голова Марина Порошенко особисто підтримала учасників акції. Разом з іншими глядачами дружина президента подивилася виставу, у якій головними акторами стали особливі діти та молодь
Вместо денег удары ножом: в Киеве зверски напали на таксиста
В столице двое злоумышленников напали на водителя такси с ножами
Пацієнти з рідкісними захворюваннями пікетували Мінфін
Українці з рідкісними захворюванями напередодні пікетували Мінфін. Вимагали збільшити фінансування на життєво важливі для них ліки. Це пацієнти, яким потрібне постійне лікування дорогими препаратами