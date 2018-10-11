У Львові затримали митника-хабарника [ Редактировать ]
У Львові на хабарі 70 тисяч гривень затримали митника. Таку суму начальник митного посту Рава-Руська, що на кордоні з Польщею - вимагав за те, щоб безперешкодно пропустити товар через кордон.
Гроші отримував через посередника частинами - по 20 тисяч. Співробітники спецслужб спіймали посадовця "на гарячому". Митник не міг повірити, що попався, тож сильно пручався і кричав.
по теме
Во Львове разоблачили сеть порностудий
Силовики прекратили деятельность сети порностудий, которая работала во Львове
Расследовала махинации: в Болгарии жестоко убили журналистику
По словам местных криминалистов, такого жестокого убийства в этом городе еще не было
На Волині викрили конвертаційний центр
Конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень викрили податківці Волині. Клієнти переказували безготівкові кошти, як оплату за нібито отриманий товар, на рахунки фіктивних підприємств
Трагедия во Львове: автомобиль снес коляску с ребенком и скрылся
Во Львове водитель сбил на пешеходном переходе коляску с ребенком и скрылся с места аварии
У Львові активісти вимагали повернути мільйонні борги у державну скарбницю
У Львові активісти пікетували місцеву податкову. Вимагали повернути мільйонні борги у державну скарбницю. Детальніше - в матеріалі моїх колег
Активисты "Стопкора" требуют вернуть миллионные долги в государственную казну
Государственная фискальная служба во Львовской области. У здания - активисты общественной организации "Стопкор". В руках - плакаты и громкоговоритель. Требуют вернуть в областной бюджет около сорока миллионов гривен