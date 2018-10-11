У Львові на хабарі 70 тисяч гривень затримали митника. Таку суму начальник митного посту Рава-Руська, що на кордоні з Польщею - вимагав за те, щоб безперешкодно пропустити товар через кордон.

Гроші отримував через посередника частинами - по 20 тисяч. Співробітники спецслужб спіймали посадовця "на гарячому". Митник не міг повірити, що попався, тож сильно пручався і кричав.