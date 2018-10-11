У Токіо відкрився найбільший оптовий рибний ринок [ Редактировать ]
У Токіо після переїзду відкрився найбільший у світі оптовий рибний ринок. Через Олімпійські ігри, які у 2020 році відбудуться в японській столиці, з центру його перемістили на околицю.
На попередньому місці, в районі той-осу, місцева влада вирішила обладнати паркувальний майданчик.
Робота ринку почалася з продажу тунця. На нове місце вже скаржаться постачальники. Кажуть, дороги до базару завузькі для вантажівок. А продавці побоюються, що втратять клієнтів через віддаленість ринку.
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