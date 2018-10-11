В четверг, 11 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9036 о введении военного приветствия "Слава Украине!" в Национальной полиции и Вооруженных силах Украины. Об этом он заявил в ходе выступления перед участниками межнациональных военных учений "Чистое небо-2018", передает корреспондент РБК-Украина.

Президента сказал, что "дисциплина не избавляет от необходимости уважать профессионала, уважать патриота, уважать человека, уважать воинский коллектив", добавив, что такой "подход подсказывает и направление обновления военных уставов".

"Первые шаги мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения президента, принял законы и я его подписал по изменению военных уставов относительно воинского приветствия. "Слава Украине" сегодня естественно для каждого украинского воина и гражданина", - заявил президент.

Также в тексте устава слова "товариш" заменяются словами "пан (пани)".

Ранее Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект об изменении приветствия в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции на "Слава Украине - Героям Слава!", за соответствующий законопроект №9036 проголосовал 271 нардеп.