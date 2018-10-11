Полиция Киева разыскивает 13-летнюю Кристину Гришкову. Ученица 8 класса вышла рано утром из дома в школу, но на уроки так и не пришла. Связи с ней нет, сообщает "Информатор" со ссылкой на Днепровское управление полиции.

Правоохранители отметили, что девочка пропадает уже не в первый раз. Школьница была одета в темно-синее пальто, синюю юбку, серые кроссовки на высокой платформе, с собой у нее был рюкзак и мобильный телефон.

Фото: "Информатор"

При наличии информации о местонахождении ребенка, обращайтесь по номеру 102 или на линию Службы Розыска Детей - 116 000. Если вы разыскиваете кого-то из своих знакомых, родственников или друзей, которые пропали при неизвестных обстоятельства, звоните по номеру 102.

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