В Киеве пропала восьмиклассница (фото) [ Редактировать ]
Полиция Киева разыскивает 13-летнюю Кристину Гришкову. Ученица 8 класса вышла рано утром из дома в школу, но на уроки так и не пришла. Связи с ней нет, сообщает "Информатор" со ссылкой на Днепровское управление полиции.
Правоохранители отметили, что девочка пропадает уже не в первый раз. Школьница была одета в темно-синее пальто, синюю юбку, серые кроссовки на высокой платформе, с собой у нее был рюкзак и мобильный телефон.
Фото: "Информатор"
При наличии информации о местонахождении ребенка, обращайтесь по номеру 102 или на линию Службы Розыска Детей - 116 000. Если вы разыскиваете кого-то из своих знакомых, родственников или друзей, которые пропали при неизвестных обстоятельства, звоните по номеру 102.
Ранее в Киеве без вести пропал мужчина.
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